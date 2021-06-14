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Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması!

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 21:35 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 21:35

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini belirtti.


Macron, Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesinin ardından basın  toplantısı düzenledi.
 
Zirvede NATO'nun değerleri ve misyonu hususlarını açıklığa  kavuşturduklarını aktaran Macron, zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan ile baş başa görüşme gerçekleştirdiğini hatırlattı.
 
Macron, Erdoğan ile görüşmede de NATO'nun değerlerini ele aldıklarını  ve bunu açıklığa kavuşturduklarını söyledi.
 
Macron, "Erdoğan ile Libya konusunu konuştuk. Bu konuda ateşkesi  korumak, 24 Aralık'ta seçimlerin yapılması ve hükümeti bu çalışmada desteklemek,  yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin geri çekilmesi üzerinde çalışmak için  açık şekilde fikir birliğine vardık." ifadesini kullandı.
 
Bunun önemli bir gelişme olduğunu aktaran Macron, "Erdoğan ile  (yabancı savaşçılar ve paralı askerlerin) geri çekilmesinde beraber çalışma  konusunda anlaştık. Bu tamamen ikimize bağlı değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan  görüşmemizde yurt dışından Libya topraklarına gelen yabancı paralı askerlerin ve  milislerin olabildiğince hızlı şekilde burayı terk etmesi ve beraber çalışma  iradesini teyit etti." iddiasında bulundu.
 
Bu konuda Erdoğan ile gelecek haftalarda çalışmak istediğini aktaran  Macron, Erdoğan ile görüşmenin "yatıştırıcı bir iklimde" gerçekleştiğini  vurguladı.
 
 
Macron, son dönemde yapılan karşılıklı sert açıklamalar nedeniyle her  iki tarafın özür beklemediğini belirtti.
 
Görüşmede yeniden birlikte çalışma iradesinin dile getirildiğini ifade  eden Macron, görüşmede İslam konusunun da ele alındığını, Erdoğan'a Fransa'nın  politikasının bir dine saldırmak olmadığını, tüm dinlere saygının kendileri için  önemli olduğunu söylediğini aktardı.

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Fransa Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
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