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Kuzey Kore lideri Kim'den talimat! Kovid-19 tedbirleri...

AA |  16 Kasım 2020 Pazartesi - 13:11 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 13:11

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.


Yonhap ajansının, Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) dayandırdığı  haberine göre, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim, 25 günün ardından ilk kez  iktidardaki Kore İşçi Partisinin politbüro toplantısında kamuoyu karşısına çıktı.
 
Başkanlığını Kim'in yaptığı toplantıda, Kovid-19 salgınıyla mücadele  yapılması gerekenler ve askeri ile ekonomik alanlarda virüsle mücadele  tedbirlerinin sıkılaştırılması konuları görüşüldü.
 
Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması, salgınla  yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi ve devletin güvenliği ile halkın  iyiliği için sorumluluğun farkında olunması gerektiğini söyledi.
 
Kim, Kovid-19 salgını nedeniyle yüksek alarmda kalınması ve salgınla  yoğun mücadele çalışmalarının ilerletilmesi gerektiğini söyledi.
 
Devletin güvenliği ile halkın iyiliği için sorumluluğun farkında  olunması gerektiğine işaret eden Kim, Kovid-19'a karşı alınan önlemlerin  sıkılaştırılması talimatı verdi.
 
Kim, en son 22 Ekim'de Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da, 1950-53  Kore Savaşı'na katılan Çinli askerlerin mezarlığını ziyareti esnasında  görülmüştü.
 
Kuzey Kore'de, şimdiye kadar açıklanan herhangi bir Kovid-19 vakası  bulunmazken ülkede binlerce kişinin virüsün bulaşmış olma ihtimaline karşı tıbbi  gözetim altında tutulduğu iddia edilmişti.
 
Ülkeye Kaesong'dan temmuzda yasa dışı şekilde girmeye çalışan bir  kişinin Kovid-19 şüphesiyle gözaltına alındığı açıklanmış ve ardından şehirde  olağanüstü hal ilan edildiği duyurulmuştu.
 

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