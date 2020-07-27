27 Temmuz 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.199 0.60 EURO 8,0330 0.63
USD 6,8510 0.04 ALTIN 428,170 2.23
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kurban Bayramı'nda tatil planı yapanlara uyarılar

AA |  27 Temmuz 2020 Pazartesi - 12:19 | Son Güncelleme : 27 07 2020 - 12:23

Uzmanlar, Kurban Bayramı için tatil planı yapanlara kalabalık tatil yerlerini tercih etmemeleri, kabalık alanlarda mola vermemeleri, deniz ve havuz sonrası ortak duş alanlarını kullanmamaları ve ailelere çocuklarını kaydırak havuzlarından uzak tutmaları uyarılarında bulundu.


Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma  Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit  Savaşçı, AA muhabirine tatilde alınması gereken tedbirlere ilişkin açıklamada  bulundu.
 
Maske, mesafe ve hijyen kurallarına her alanda dikkat edilmesi  gerektiğinin önemini vurgulayan Savaşçı, koronavirüs önlemlerinin uygulandığı  sürece tatilde herhangi bir sıkıntının olmayacağını ifade etti.
 
Tatile giderken yolculuk sırasında çok kalabalık yerlerde mola  verilmemesi gerektiğinin altını çizen Savaşçı, "Açık alanlarda mola vererek tatil  yerine ulaşalım. Kalabalık alanlarda mola veriyorsak mutlaka el ve masa  hijyenlerine dikkat edelim. Toplu taşımadan ziyade kendi özel araçlarımızı tercih  edelim. Toplu taşımayı kullanıyorsak ise yine maske ve el hijyenine çok dikkat  edelim." önerisinde bulundu.
 
Doç. Dr. Savaşçı, tatil yapılacak konaklama alanlarının seçimi  konusunda da Kovid-19 tedbirlerine dikkat edilmesi gerektiği belirterek, "Tatil  için butik, yazlık ve villa türündeki daha az kalabalık ve daha az temasın olduğu  konaklama alanları tercih edelim. Çok kalabalık kurallara uymayan otelleri tercih  etmeyelim. Büyük oteller eğer Bakanlıkların önerdiği tedbirleri alıyor ve tüm  kuralları yerine getiriyorsa tercih edelim." uyarısında bulundu.
 
Deniz ve havuz suyundan koronavirüsün bulaşıp bulaşmadığı konusuna  değinen Doç. Dr. Savaşçı, şunları kaydetti:
"Denizden çok bulaş olmaz. Havuzda klorda ise virüs yaşayamaz. Denizde  yan yana bir araya geliyor, temas ediyorsak, su içerisinde şakalaşıyorsak buna  dikkat etmemiz gerekiyor. Suda, klorda ve tuzda virüs ölür. Herhangi bir  bulaştırıcılığı olmaz. Burada dikkat edilmesi gereken asıl nokta, denizden  çıktıktan sonra sahilde ortak duş alanlarını kullanmak. Duş başlığını tuttuk,  elimizle temas ettikten sonra ağzımıza, yüzümüze götürdük. Burada bir risk olur.  Şezlonglar çok riskli. Oradaki kişiler uzun süre orada yatar, güneşlenir dinlenir  bu sırada her tarafı bulaştırıcı yapabilirler. Şezlongların dezenfeksiyonunun iyi  yapıldığından emin olmamız gerekir. Kendi havlularımızla çok kalabalık ortamlara  girmeden sosyal mesafeyi koruyarak hijyenik kurallara uyarak hiçbir bulaş olmadan  tatilimizi huzurlu bir şekilde yapabiliriz." dedi.
 
"Aileler kaydıraklı havuzları tercih etmemeli"
Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sosyal mesafenin tatilin her alanında 2  metreden az olmaması gerektiğine dikkati çekerek, damlacık yoluyla bulaşın önüne  geçebilmek bu mesafenin korunması gerektiğini hatırlattı.
 
Tatilde özellikle çocuklu ailelerin dikkat etmeleri gereken bir başka  noktanın da kaydıraklı havuzlar olduğuna işaret eden Savaşçı, "Kaydıraklı  havuzları çok riskli buluyoruz. Onları tercih etmeyelim. Bütün kurallara uyarak  her şeyi yapabiliriz. Mecbur olmadığımız şeyler konusunda ise kendimizi biraz  frenlememiz gerekiyor. Kurallara bir kez uymamak gibi bir hakkımız yok. Bir kez  uymadığımız zaman o zaman virüs gelir sizi bulur. Onun için el hijyeni, maske ve  sosyal mesafe bizim alışkanlıklarımız, hayatımızın vazgeçilmez unsurları olmalı."  ifadelerini kullandı.
 
Koronavirüsün yüzeylerde ne kadar kaldığı konusunda da bilgi veren  Savaşçı, "Virüsün yüzeyde olması ve bulaştırıcılığının olması çok farklı  şeylerdir. Virüs, PCR test yöntemiyle tespit edilebilir ancak bulaştırıcı  olmayabilir. Nemli yüzeyler, yemek artıklarının bulunduğu yerler gibi canlı,  nemli, sulu ortamda virüs daha çok yaşar. Buralarda maksimum 6 saat kalır. 2  saatten sonra bulaştırıcılığı azalmaya başlar. Virüsü tespit etmek, o virüsün  bize bulaşacağı anlamına gelmeyecektir." bilgisini verdi.
 

ETİKETLER

Uzmanlar Kurban Bayramı tatil
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.