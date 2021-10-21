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Kripto para piyasasında yer yerinden oynadı! Tarihi rekor sonrası son dakika gelişmesi! Bitcoin, Ethereum ve Altcoin...

21 Ekim 2021 Perşembe - 12:49 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 12:51

Kripto para devi Bitcoin dün tarihi rekorunu kırdı. Bitcoin'e yatıran kazandı. Kripto paralarda rekor yükseliş sonrası keskin hareketler devam ediyor. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte merak edilen tüm detaylar...


Kripto para piyasasında tarihi rekor kırıldı. Rekor sonrası sert hareketler devam ediyor. Herkes Bitcoin'in tarihi zirve sonrası ne yönde hareket edeceğini merak ediyordu. İşte kripto para piyasasında son durum...
 
BİTCOİN'DEN TARİHİ REKOR
 
Rekordan sonra BTC ve diğer kripto paraların fiyatları biraz gerilese de piyasaların rengi halen yeşilde. 
 
Kripto para piyasaları son 24 saatte yüzde 4.4 değer kazanarak 2.75 trilyon dolar seviyesine yükseldi. 
 
Coingecko'da yer alan bilgilere göre saat 08.30 itibariyle son 24 saatlik işlem hacimi ise 149 milyar dolar oldu. 
 
Bitcoin ise dün 66 bin doların üstüne çıktı ve tarihi zirveyi gördü. BTC'nin fiyatı dün sabah saatlerine göre yüzde 2.2 yukarıda. BTC 65 bin 221 dolardan alıcı buluyor. Bitcoin'in piyasa hakimiyeti ise yüzde 44.78'e geriledi.
 
Ethereum günlerdir BTC'nin yükseliş trendini yakalayamıyordu. Ancak bugün işler değişti. ETH yüzde 8.7 yükseldi ve 4 bin 189 dolara çıktı. 
 
Ripple cephesinde ise sular halen yavaş akıyor. XRP'nin fiyatı son 24 saatte yüzde 3.8 yükseldi ve 1.15 dolar seviyesine çıktı. 
 
Dogecoin de XRP'ye benzer bir değişim gösterdi. DOGE'un fiyatı yüzde 2.9 arttı ve 25 cent oldu. 

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