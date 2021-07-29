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Kredi kartı taksit sayısı ile ilgili flaş karar! Resmen duyuruldu

29 Temmuz 2021 Perşembe - 16:34 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 17:00

Kredi kartı taksitlendirme süreleri ile ilgili flaş karar! BDDK resmen duyurdu. İki katına çıkarıldı. 1 Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak. Kullandırılacak ve yapılandırılacak kredilere ilişkin de açıklama yapıldı. Düzce, Rize ve Artvin İllerinde yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak uygulanacak. İşte tüm detaylar...


BDDK kararı ile, 1 Ocak 2022'ye kadar Düzce, Rize ve Artvin İllerinde  yapılan alışverişlerde kredi kartı taksitlendirme süreleri iki katı olarak  uygulanacak.
 
Kredi vadeleri ise hem yeni kullandırılacak hem de yeniden  yapılandırılacak krediler için yönetmelikteki sürelere tabi  olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dâhil olmak üzere  bankalarca belirlenecek.
 

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