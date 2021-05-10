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Kredi kararı! Faiz desteği sağlanacak, 12 ay boyunca...

10 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:59 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 17:59

Flaş kredi kararı! Detaylar belli oldu. Faiz desteği sağlanacak. 12 ay süreyle uygulanacak. Kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Kanun teklifine göre, mikro ve küçük ölçekli işletmelerin likidite sıkıntısını karşılamak için önemli bir destek sağlanacak. Bu işletmelerin ödemeleri gereken sigorta primleri, 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu kapsamda kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar Fondan karşılanacak.


Karayolları Trafik Kanunu  çerçevesindeki zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamı dışında kalan konuların  yeniden düzenlenmesini de içeren Sigortacılık ile Diğer Bazı Alanlara İlişkin  Kanunlarda ve Bir KHK'de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni, TBMM  Başkanlığına sundu. 
 
Kredi faiz veya kar payı desteği 12 ay süreyle uygulanacak
 
Teklifle, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinin adı "Finansal  İstikrar Komitesi" olarak değiştirilerek, yeniden yapılandırılıyor.
 
Mikro ve küçük ölçekli işletmeler, likidite sıkıntısını karşılamak ve  istihdamı desteklemek için ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için  ödemeleri gereken sigorta primlerini, 30 Haziran 2022 tarihine kadar  kullandıkları kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşürebilecek. Bu kapsamda  kredi garanti kurumlarınca kredi faiz veya kar payı bakiyesinden düşülen tutar  Fondan karşılanacak.
 
Sağlanan kredi faiz veya kar payı desteği, destek kapsamına giren  sigortalılar için 12 ay süreyle uygulanacak. Bu madde kapsamına giren iş yerleri  ilave olarak işe aldığı en fazla beş sigortalı için bu destekten yararlanacak.
 
İş yeri ile ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal  süresinde verilmemesi, primlerin yasal süresinde ödenmemesi ve SGK'ya prim, idari  para cezası, bunlara ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı borcu bulunması ya da  mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişileri  sigortalı olarak bildirmediği, bildirilen sigortalıyı fiilen çalıştırmadığının  tespiti halinde bu destekten yararlanılamayacak.
 
Ancak SGK'ye olan prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme  cezası ve gecikme zammı borçlarını tecil ettiren, taksitlendiren veya  yapılandıran işverenler, bu taksitlendirme veya yapılandırma devam ettiği sürece  bu imkandan yararlanabilecek.
 
Belirtilen şartların sağlanması kaydıyla yararlanma süresini aşmamak  üzere, destekten yararlanılmış olan sigortalının destek süresini tamamlamadan  işten ayrılıp yeniden işe başlaması halinde, söz konusu sigortalıdan dolayı  yeniden işe başladığı tarihteki durumu dikkate alınarak, bu destekten kalan süre  kadar yararlanmaya devam edilecek.
 
  

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