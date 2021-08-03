Kredi borçları silinecek! 2022 sonuna kadar...

Bakanlık gençler için devrede. Kredi borçlarının ertelenmesi ya da silinmesi gündemde. Buna göre genç girişimcilerin üniversite kredilerine erteleme veya borçların silinme imkânı getirilmesi planlanıyor. 2022 sonuna kadar hayata geçirilmesi öngörülen düzenlemeyle, genç girişimcilerin şirketlerine, yeni mezun istihdam etmeleri şartıyla kredi borçlarının yapılandırılması sağlanacak.

TEŞVİK EDİLECEK

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ

Türk-İş’e bağlı sendikaların eğitim programlarına da, genç işçilerin yeni işlere uyum yeteneklerini ve özellikle dijital altyapıları kullanarak, bilgiye ulaşma becerilerini geliştirecek eğitimler eklenecek. İş hayatında yoğun olarak kullanılan bilgisayar uygulamalarının, programların ve programlama dillerinin ders programlarına entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca işsizlik sigortası da gençler için yeniden düzenlenecek. Gençlerin işgücü piyasasında kırılgan yapıda olması nedeniyle, işsiz kalmaları halinde onlara minimum gelir desteği sağlanacak. İşsizlik desteği, gençlerin bir sonraki istihdamlarını kolaylaştıracak şekilde mesleki veya teknik eğitim almalarını da sağlayacak biçimde düzenlenecek.

OKULU BIRAKANA ÇIRAKLIK İMKANI

Anadolu ve fen liselerinde eşit ağırlık, sayısal ve yabancı dil konulu alanların yanında bilgi teknolojileri alanı da uygulamaya alınacak.

Gençler için yeni bir istihdam alanı olarak dijital çalışma platformları incelenecek.