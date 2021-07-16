Koronavirüse karşı en çok etkili olan aşı! 2 aşıyı karşılaştırdılar...

İngiliz bilim insanları, AstraZeneca ve Türkiye’de de uygulanan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına aldı. İki aşıya ilişkin yapılan araştırmada çarpıcı bulgular elde edildi. Çalışmanın sonucunda, en çok antikor üreten yani en etkili aşı belli oldu.

Yaklaşık 2 yıldır dünyayı pençesine aşan koronavirüse karşı aşıların da etkisiyle salgına karşı büyük bir avantaj yakaladık.

Dünya genelindeki aşılama çalışmalarında 3.5 milyar doz barajı geride bırakılırken herkesin aklındaki 'hangi aşı daha etkili' sorusuna İngiltere 'den yanıt geldi.

İngiltere'de yapılan çalışma AstraZeneca (AZ) ve ülkemizde de kullanılan Pfizer/BioNTech aşılarını mercek altına aldı.

Araştırmanın sonuçlarına yer veren Mirros gazetesinin haberine göre, AZ aşısı olan yaşlı İngilizlerin Kovid antikorlarına sahip olma olasılığı Pfizer aşılı olanlara göre daha düşük.

Zira AZ aşısı olanlarda antikor oranı yüzde 85 olarak belirlenirken Pfizer/BioNTech'te bu oran yüzde 98 olarak ölçüldü.

Başka bir deyişle Imperial College London tarafından yapılan araştırma, Oxford aşısının Pfizer/BioNTech aşısından biraz daha zayıf olabileceğini gösteriyor.

Çalışmada Pfizer-BioNTech aşısı için 'İki doz aşısının ardından, antikor pozitifliği yüzde 97,8 iken 80 yaş ve üstü hariç her yaşta yüzde 100'dü' denildi.

AstraZeneca için ise 'Pozitiflik 69 yaşına kadar yüzde 90'ın üzerinde, 70-79 yaşındakilerde yüzde 89.2 ve 80 yaş ve üzerindekilerde yüzde 83,6 olarak belirlendi' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 540 milyon dozu aştı.

Çin, 1 milyar 410 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 391 milyon 340 bin ile Hindistan , 335 milyon 490 bin ile ABD , 118 milyon 88 bin ile Brezilya , 84 milyon 200 bin ile Almanya , 81 milyon 190 bin ile İngiltere, 65 milyon 180 bin ile Japonya izledi.

Nüfusa oranla en fazla doz aşı yapılan ülke, her 100 kişiye düşen 162,99 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 60 milyon 852 bin 611 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 9. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 72,09 oldu. 38 milyon 508 bin 314 kişiye ilk doz, 18 milyon 902 bin 259 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları biri hariç iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

Dünya genelinde vaka sayısı 189 milyon 294 bini aştı, 4 milyon 76 binden fazla kişi hayatını kaybetti.