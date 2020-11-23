Koronavirüs testlerine ücret ayarı!

Sağlık Bakanlığı koronavirüs testleriyle ilgili gelen fahiş fiyat şikâyetleri üzerine harekete geçti. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, test ücretlerine ilişkin tüm kamu kurum ve kuruluşları ile valiliklere yazı gönderildi.

TEST ÜCRETİ 250 TL

Yazıda, katma değer vergisi (KDV) ve S908116 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) izolasyonu işlem bedeli dahil olmak üzere S908115 kodlu COVID-19 (SARS-CoV-2) Reverse Transkriptaz PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olarak belirlendiği kaydedildi. Bu ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği ve ilave ücret alınamayacağı vurgulandı.

FAZLASI İADE EDİLECEK

Yazıda, şu ifadelere yer verildi: “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282’nci maddesine, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve 992 Sayılı Kanunun ilgili maddelerinde öngörülen idari para cezaları ile ilgili sağlık tesisi sorumlu/mesul müdürleri hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanacak. Fazladan alınan ücretin iadesi sağlanacak. Aykırı uygulamaların sürdürülmesi veya tekerrürü halinde 992 sayılı Tahririyat ve Tahlilat Yapılan ve Masli Teamüller Aranılan Umuma Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya Laboratuvarları Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ilgili birimlerin faaliyetlerinin durdurulması yönünde işlem tesisi edilecek.”

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