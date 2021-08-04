Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün Bakan Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak.

Saat 16.30'da başlayacak toplantı video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Aşılamada son durum ele alınacak

Toplantıda salgındaki son durum değerlendirilecek. Son dönemde artan vaka sayıları masadaki konular arasında yer alacak.

Aşılama çalışmaları da Bilim Kurulu'nun en önemli konuları arasında yer alıyor. Aşılama hızının Kurban Bayramı'nın ardından artması sevindirici gelişme olarak göze çarpsa da toplumsal bağışıklık için yeterli düzeyde değil.