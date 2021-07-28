Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

AŞILAMADA SON DURUM

Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 68 milyon 802 bin 441'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 27 Temmuz saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 39 milyon 989 bin 95, ikinci doz aşı sayısı 24 milyon 571 bin 159 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 68 milyon 802 bin 441'e yükseldi.?