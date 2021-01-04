Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Elazığ’da, hafif ticari aracın, karşı şeride geçerek otomobille kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarında meydana geldi. 23 HT 937 plakalı hafif ticari araç, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek, 23 K 5497 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada ismi öğrenilemeyen 2 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 4 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Her iki aracın da hurdaya döndüğü kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Polisin yaptığı incelemede kazada ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Yiğit (24) olduğu bildirildi.
Kazadan yaralı kurtulan ve kardeşini kaybeden sürücü Ali Yiğit (33) ile annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden Sude Sesveren’in (12) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.