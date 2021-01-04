Korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Polisin yaptığı incelemede kazada ölenlerin kimlikleri de belli oldu. Hayatını kaybedenlerin otomobil sürücüsü Mehmet (65), eşi Makbule Kaya (68), kızları Sevgi Sesveren (32) ile hafif ticari araçta bulunan Hüseyin Yiğit (24) olduğu bildirildi.

Kazadan yaralı kurtulan ve kardeşini kaybeden sürücü Ali Yiğit (33) ile annesi, anneannesi ve dedesini kaybeden Sude Sesveren’in (12) tedavisinin ise devam ettiği öğrenildi.