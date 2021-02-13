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Komşudan korkutan haber geldi: Mutasyonlu virüs tüm ülkeye yayıldı

AA |  13 Şubat 2021 Cumartesi - 19:09 | Son Güncelleme : 13 02 2021 - 19:13

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlu varyantının hemen hemen ülkenin tamamına yayıldığını belirterek vatandaşları tedbirlere sıkı sıkıya uymaya çağırdı.


İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) göre, sağlık bilimleri  üniversitelerinin rektörleriyle çevrim içi düzenlenen toplantıya katılan Nemeki,  salgının ülkedeki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
 
Kovid-19'la mücadelede kendilerini zor günlerin  beklediğini söyleyen  Nemeki, başkent Tahran'da 71 yaşındaki bir kadının, Kazvin eyaletine bağlı Aybek  ilçesinde de 48 yaşındaki bir erkeğin mutasyonlu virüs nedeniyle hayatını  kaybettiğini aktardı.
 
Nemeki, "Yaşanan olaylar, mutasyonlu virüsün neredeyse tüm ülkeye  yayıldığını kanıtladı. Bu virüsün her şehirde, köyde ve ailede ortaya  çıkabileceğini düşünmek zorundayız. Bu durum, ciddi tehlike alarmlarından  biridir." dedi.
 
Sağlık Bakanı, Kovid-19'la mücadelede halka alınan önlemlere sıkı  sıkıya riayet etme çağrısı yaptı.
 
İran'da Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türünün ilk  kez 5 Ocak'ta görüldüğü açıklanmıştı.
 

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