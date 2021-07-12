1.000 TL zam yapıyorlar! Kiracılar dikkat, fiyat artışı...

Milyonlarca kiracıyı çok yakından ilgilendiriyor. Kiralık ev fiyatlarının yükselmesi nedeniyle birçok mülk sahibi evini yeniden daha yüksek fiyata kiraya vermek istiyor. Bu nedenle oturmakta olan kiracıyı çıkarıyor. Yeni kiracı ile birlikte yeni kira bedeli belirlenerek, yeniden depozito almak ev sahiplerine karlı görünüyor. Örneğin İstanbul’da 1500 TL olan bir daire yeni kiracılara 2500 TL’lere kadar fiyatlara kiralanabiliyor. Ancak ev sahipleri yükümlülüklerini yerine getirdiği müddetçe kiracılarını çıkaramaz. Evin satışının yapılaması durumunda bile kira kontratı geçerliliğini korur.

Kiralık ev fiyatları resmen uçtu. Kiralık ev bulmak zorlaştı. Özellikle büyük şehirlerde fiyatlar katlandı. Vatandaşlar emlak çılara isim yazdırıp, ev bulabilmek için sırada bekliyor. Durum böyle olunca ev sahipleri eski kiracıyı çıkarıp evini yeniden kiraya vermek istiyor. Kiracılar haklı bir gerekçe olmaksızın sadece kira fiyatlarının artması nedeni ile çıkartılamaz.

YASALAR KİRACIYI KORUYOR

Ev sahibi ve kiracılar arasında temmuzda yapılacak sözleşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Türkiye İstatistik İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), açıkladığı tüketici enflasyonuyla (TÜFE), on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı temmuzda yüzde 14.55 çıktı. Böylece kiralara yapılacak artış oranı yüzde 14.55 olacak. Ev sahipleri bu oranın üzerinde kira artışı yapamıyor. Çünkü kira bedellerini belirleyen Borçlar Kanunu’na göre, yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeli anlaşmaları, bir önceki kira yılında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artış oranını geçmemek koşuluyla geçerli. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanıyor. Ancak yüzde 14,55’lik zammı aşmak için ev sahipleri farklı yollar denemeye başladı. Uzmanlar, ev sahiplerinin kiracısını çıkartarak, daha yüksek oran üzerinden yeniden kiraya vermeye başladığına dikkat çekerek, kiracıları koruyan yasaların olduğuna vurgu yaptı.