10 Mayıs 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 1.14 EURO 10,0570 0.30
USD 8,2610 0.33 ALTIN 488,160 0.70 BIST 1457 1.09 EURO 10,0530 0.26 USD 8,2580 0.29 BIST 1457 1.09 EURO 10,0520 0.25 USD 8,2590 0.30 ALTIN 488,160 0.70
CANLI BORSA
TÜMÜ

Kira yardımı! İller belli oldu, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve diğerleri...

AA |  10 Mayıs 2021 Pazartesi - 13:26 | Son Güncelleme : 10 05 2021 - 13:26

Kira desteği ile ilgili önemli bir açıklama yapıldı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Elazığ ve Şırnak başta olmak üzere çok sayıda kentte yaşayan vatandaşa kira yardımı yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında yılın ilk çeyreğinde 115 bin hak sahibine 209 milyon lira kira yardımı yaptı.


Çok sayıda vatandaşa kira desteği sağlandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dönüşüm kapsamında bugüne kadar  490 bin vatandaşa 4 milyar 940 milyon lira yardımda bulunuldu. Kira  yardımlarından en çok faydalanan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana Elazığ ve Şırnak oldu.
 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanlar ve riskli yapıların  bulunduğu kentsel dönüşümün alanlarında vatandaşlara kira yardımında bulunuyor.
 
Bu kapsamda bakanlık yılın ilk 3 ayında riskli yapıların dönüşümü  kapsamında vatandaşlara 161 milyon lira ve riskli alanların dönüşümün yapıldığı  alanlarda da 48 milyon lira kira yardımında bulundu. Böylece dönüşüm kapsamında  yılın ilk 3 ayında toplam 115 bin 846 vatandaşa 209 milyon lira kira yardımı  yapıldı.
 
 Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda  sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elazığ oldu. Riskli yapıların  dönüşümü kapsamında en çok kira yardımı alan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir,  Antalya ve Adana oldu.
 
Özellikle deprem ve doğal afetlerin yaşandığı illerde kentsel dönüşüm  çalışmalarına yoğunluk veren Bakanlık, İzmir'e 9 milyon lira, Bingöl'e 15 milyon  lira ve Elazığ'a 57 milyon lira kira yardımı yaptı. Geçen yılın aynı döneminde 84  bin 611 vatandaşa 154 milyon lira kira yardımında bulunuldu.
 
Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ülke genelinde bugüne  kadar yaklaşık 480 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 786 milyon lira kira  yardımı yapılırken, 10 bin 125 hak sahibine de 154 milyon lira faiz desteği  sağlandı.
 
Toplam 490 bin 125 vatandaşa, 4 milyar 940 milyon maddi destek  sağlandı. Kentsel dönüşüm de vatandaşa sağlanan katkı 5 milyar liraya yaklaştı.
 
  
 

ETİKETLER

İstanbul Ankara İzmir Antalya Adana Elazığ kira kira desteği kira yardımı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.