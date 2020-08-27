Kıbrıs Rum kesiminde Türkiye korkusu! Rum Savunma Bakanı’dan AB'ye birleşelim çağrısı

Türkiye'nin Doğu Akdeniz hamlesi Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni panikletmeye devam ediyor. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini büyük dikkatle izleyen Güney Kıbrıs'ın Savunma Bakanı Petrides, AB'ye " Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlerinin engellenmesi için gelin birleşelim" çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Kesimi Türkiye'nin Libya ve Doğu Akdeniz 'deki faaliyetlerini büyük bir dikkatle ve yakından takip ettiklerini açıklarken, Rum Kesimi'nin Savunma Bakanı Charalambos'ı Türkiye korkusu sardı.

Rum Savunma Bakanı Charalambos Petrides, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki adımlarının engellenmesi için Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler tarafından Doğu Akdeniz’in koordineli ve sürekli varlığını garanti eden bir deniz nüfuz bölgesi ilan edilmesi çağrısında bulundu.

Rum Yönetimi'nin sıklıkla AB'ye Türkiye'ye karşı birleşelim açıklaması ise çoğu kez yanıtsız kaldı.

"RUM BAKAN AB'DEN DESTEK DİLENDİ"

Rum Savunma Bakanı AB'den Türkiye'ye karşı kendilerine destek verilmesi gerektiğini belirterek, Almanya 'nın başkenti Berlin 'de düzenlenen toplantıda AB'yi hedef aldı.

Doğu Akdeniz devletleriyle AB arasındaki işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya hazır olduklarını söyleyen, Rum Bakan'ın destek çağrısına ilişkin bir açıklama ise yeralmadığı ifade edildi.