Kerkük'te karakola saldıran 8 DEAŞ militanı öldürüldü

Havice Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Havice ilçesine bağlı Abbasi kasabası yakınında bir polis karakoluna saldırı düzenleyen 8 DEAŞ militanı öldürüldü." dedi.

Operasyon başlatıldı

Saldırıda polis gücünde can kaybı ya da yaralanan olmadığını aktaran Cubburi, "Kasabanın kırsalında gizlenen DEAŞ militanlarının saldırısından hemen sonra bölgede operasyon başlatıldı. Federal Polis, Terörle Mücadele Polis gücü ve Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyonla gizlenen DEAŞ kalıntılarının etkisiz hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.