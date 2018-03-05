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Kerkük'te karakola saldıran 8 DEAŞ militanı öldürüldü

AA |  05 Mart 2018 Pazartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 05 03 2018 - 9:42

Irak'ın Kerkük kentine bağlı Havice ilçesi kırsalında polis karakoluna saldıran DEAŞ'lı 8 teröristin öldürüldüğü belirtildi.


Havice Kaymakamı Sebhan el-Cubburi, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  "Havice ilçesine bağlı Abbasi kasabası yakınında bir polis karakoluna saldırı  düzenleyen 8 DEAŞ militanı öldürüldü." dedi.
 
Operasyon başlatıldı
 
Saldırıda polis gücünde can kaybı ya da yaralanan olmadığını aktaran  Cubburi, "Kasabanın kırsalında gizlenen DEAŞ militanlarının saldırısından hemen  sonra bölgede operasyon başlatıldı. Federal Polis, Terörle Mücadele Polis gücü ve  Haşdi Şabi tarafından başlatılan operasyonla gizlenen DEAŞ kalıntılarının etkisiz  hale getirilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.
 
Irak güçleri, Havice ilçesi ve buraya bağlı 4 kasabayı 5 Ekim 2017'de  terör örgütü DEAŞ'tan geri almıştı.
 
   

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