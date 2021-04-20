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Kayıp atlar MHP'de istifa getirdi

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,(DHA) |  20 Nisan 2021 Salı - 12:38 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 13:30

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasının kabul edildiğini duyurdu.


MHP'li Sadir Durmaz, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hibe ettiği 100 atın kaybolmasıyla gündeme gelen Hatay Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin'in istifasıyla ilgili açıklama yaptı. Durmaz, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı atlar nedeniyle, adli ve idari soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Fadıl Keskinin, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür" ifadelerini kullandı.
 

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MHP istifa at Hatay
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