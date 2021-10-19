Kanser aşısı için müjde geldi! Uğur Şahin onay süresini açıkladı

Koronavirüs aşısını geliştirerek insanlığa umut olan BioNTech’in CEO’su Prof. Dr. Uğur Şahin, üzerinde çalıştıkları kanser aşısıyla da yeni bir müjde vermeye hazırlanıyor. Kanserin bu şekilde kontrol altına alınacağına inandığını söyleyen Şahin, geliştirdikleri aşının deneme çalışmalarına başladıklarını belirterek, ilk kanser aşılarının onayı için tahmini süreyi açıkladı.

Almanya’da yeni tip koronavirüse karşı aşı geliştiren biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortakları Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, “İmparatoriçe Theophano” ödülü aldıkları Yunanistan ’ın Kathimerini gazetesine konuştu. Ödül töreninden sonra Alexis Papachelas’ın sorularını yanıtlayan bilim insanları, hem Kovid-19 salgını hem geliştirdikleri Kovid ve kanser aşılarıyla ilgili bilgi verdi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ DURDURUYOR"

Prof. Dr. Uğur Şahin, koronavirüsün salgınında Delta varyantını “dominant mutasyon” olarak nitelendirdi ve geliştirdikleri aşının Delta’yı da nötralize ettiğini söyledi. Bunu da nötralize ediyor. Şahin, “Üçüncü doz olmadan hastalığın bulaşması devam edecek. İki doz aşının sadece ağır hastalıkları çok azalttığını biliyoruz. Dolayısıyla ikinci doz ağır hastalıklara karşı koruma sağlıyor fakat üçüncü doz hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak. Ayrıca enfeksiyondan korunmanın pandemiyi kontrol altına almadan çok kullanışlı olacağına inanıyorum” dedi. Şahin, şu an aşı olanların güvende olduğunu söyledi.

AŞI KARŞITLARINA CEVAP

Prof. Dr. Özlem Türeci de aşı karşıtlarının iddialarına yanıt verdi. mRNA teknolojisinin hücrenin yapısını değiştirmediğine bir kez daha dikkat çeken Türeci, “Enjekte edildikten sonra işini yapıyor ve bağışıklık tepkisi yaratıyor. Yani vücutta hiçbir şey değişmiyor. Klinik testlerimizde 40 binden fazla insan aşılandı ve ayrıca dünyada da 100 milyonarca insan aşılandı ve güvenlik verileri bize bunun güvenli olduğunu gösteriyor” dedi.

Türeci, çocukluktan beri insanların aşı olduğunu hatırlatarak, “Elbette her ilacın yan etkisi vardır. mRNA aşılarında da farklı bir durum yok. Aşı olduktan sonra baş ağrısı ve halsizlik olabilir ama bundan daha ağır yan etki yok” yorumunu yaptı.