Kamuda yeni dönem başlıyor! Değişiyor, artık...

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili önemli bir karar verildi. Kamine toplantısında alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kamuda yeni dönem başlıyor.
KAMU KURUMLARINDA YENİ DÖNEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;
Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.
YASAKLAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR
Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde yeni bir aşamaya geçildi. Uygulanmakta olan pek çok yasak kaldırıldı.
Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar da artık uygulanmayacak.