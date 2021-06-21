Kamuda yeni dönem başlıyor! Değişiyor, artık...

Milyonlarca kişi bekliyordu. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yeni karar bir verildi. Değişiyor. Yeni kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Kamu kurumlarında mesai saatlerinde değişikliğe gidiliyor.

Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili önemli bir karar verildi. Kamine toplantısında alınan kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Kamuda yeni dönem başlıyor.

KAMU KURUMLARINDA YENİ DÖNEM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konu ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

YASAKLAR KADEMELİ OLARAK KALDIRILIYOR

Kademeli normalleşme adımları çerçevesinde yeni bir aşamaya geçildi. Uygulanmakta olan pek çok yasak kaldırıldı.

Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar da artık uygulanmayacak.