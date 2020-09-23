Kamu kurum ve kuruluşlarında yeni dönem başladı! HES kodu olmayan giremeyecek

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası İstanbul'da bugünden itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge sonrası tüm kamu kurum ve kuruluşlarında HES kodu zorunlu hale getirildi. Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek ise kaymakamlık binası girişinde HES kodu denetimi yaparak vatandaşlara bilgilendirmelerde bulundu.

Ülkemizde koronavirüs ile mücadele kapsamında yeni önlemler alınmaya devam ediyor. Yeni normal dönemde koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere bir yenisi daha eklendi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge sonrası Hayat Eve Sığar (HES) kodu 23 Eylül 2020 itibariyle, Valilik, Kaymakamlıklar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro II. Bölge Müdürlüğü, İlçe Nüfus Müdürlükleri ve İlçe Tapu Müdürlüklerine randevu talepleri öncesi ve bu kurumlara girişlerde zorunlu olarak kullanılmasına karar verildi.

Alınan karar sonrası Üsküdar Kaymakamı Mustafa Sefa Demiryürek, kaymakamlık binası girişinde işlemlerini gerçekleştirmek için gelen vatandaşların HES kodu kontrolünü gerçekleştirerek bilgilendirmelerde bulundu.

Kamu kurumlarında yeni dönem HES kodu olmayan giremeyecek