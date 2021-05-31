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Kamu işçilerine zam ile ilgili flaş gelişme! Ve belli oldu, 4 bin 800 TL...

31 Mayıs 2021 Pazartesi - 10:14 | Son Güncelleme : 31 05 2021 - 13:29

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Yeni zam geliyor. Zam talepleri netlik kazandı ve belli oldu. Kamu işçileri ne kadar zam yapılacağını merakla bekliyor. Hazırlıklar tamamlandı. Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında konfederasyonlar bugün hükümete ortak taleplerini sundu. Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesini, 2021-2022 için ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon+%3 refah payı talep etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu sözleşme müzakerelerinin uzun bir süreç olduğunu belirterek, "Ama biz bunu ne kadar kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." dedi.


Yaklaşık 700 bin kişi 2021 yılı kamu işçileri toplu sözleşmesi için bekleyişini sürdürüyor. Sözleşme sonrası yapılacak açıklamanın ardından kamu işçilerine yapılacak zam da netlik kazanmış olacak. Türk-İş ve Hak-İş birliğinde kamuda çalışan 700 binden fazla işçinin ücretine 2021-2022 dönemi için yapılacak zam belli olacak. Görüşmeler öncesi ortak talepler ise belirlendi.  Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan  Vekili Osman Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolüne  dair ortak taleplerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Reşat Moralı  Salonu'nda Bakan Bilgin'e sundu. Programda, ekonomik büyümenin çok önemli bir gösterge olduğunu  belirten Bilgin, Türkiye'nin Kovid-19 salgının olumsuz etkilerine rağmen bu yılın  ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başardığını vurguladı. Bilgin, OECD ülkelerinin küçüldüğü süreçte Türkiye'nin yüzde 7  büyümesinin gelecek açısında ümit verici olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu: "Önümüzdeki dönemde bu büyümeyi sürdürmek, bunu daha kaliteli hale  getirmek önemli. Kaliteli büyüme, ihracata dayalı büyümedir. Uzlaşma içerisinde  toplu sözleşme sürecinin tamamlamasıyla kaliteli büyüme gerçekleşmiş olur.  Negatif söylem, olumsuzluklar ve salgının yarattığı karamsarlığa rağmen  Türkiye'nin önünün açık olduğunu düşünüyoruz. Bugün burada, işçi konfederasyon ve  sendikalarımızla birlikte Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün taleplerini  alacağız. Teklifler üzerinde Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri  Sendikası (TÜHİS) ve bizler gerekli çalışmaları yaptıktan sonra bu müzakereyi  sürdüreceğiz. Toplu sözleşme müzakereleri uzun bir süreçtir ama biz bunu ne kadar  kısa sürede, ne kadar geniş bir uzlaşma zemininde başarırsak Türkiye'deki çalışma  hayatının istikrarına ve Türkiye'deki demokrasiye o kadar katkı yapmış oluruz." Bilgin, toplu sözleşme düzeninin demokrasinin temel kurumlarından bir  tanesi olduğunu dile getirerek, "Bunu ne kadar sağduyuyla ne kadar uzlaşmayla  başarırsak Türkiye sorunlarını uzlaşı içerisinde çözmenin yolunu o kadar  sağlamlaştırmış olur." dedi.
 
  
 
ZAM TALEBİ BELLİ OLDU
 
Konuşmaların ardında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ağar ve Hak-İş  Genel Başkan Vekili Yıldız, 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve  Protokolü'ne dair Türk-İş ve Hak-İş'in ortak taleplerini Bakan Bilgin'e sundu. Tüm kamu işçilerinin en düşük brüt ücretinin öncelikle 4 bin 800  liraya yükseltilmesini isteyen iki konfederasyon, 2021-2022 için ilk 6 ay yüzde  20, diğer 6 aylar için enflasyon artı yüzde 3 refah payı talep etti.  
 
KAMU İŞÇİLERİNE NE KADAR ZAM YAPILACAK?
 
Konfederasyonların bu talepleri kısa bir zaman içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunması, görüşmelerin de Temmuz ayı itibariyle sonuçlanması bekleniyor. Konfederasyonların mali ve sosyal hakları içeren taleplerin sunmasıyla beraber pazarlık süreci de başlamış oldu. Hastaneler, bakanlıklar, üniversiteler, karayolları, demiryolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü öncesinde sendikalar hazırlıklarını tamamlamış durumda.Bundan bir önce gerçekleşen sözleşme döneminde 200 bin civarında vatandaşı kapsayan görüşmeler, bu dönemde taşeron sisteminden kamuda kadroya geçenlerin de dahil olmasıyla birlikte 700 binden daha fazla işçiyi direkt şekilde ilgilendirecek.Ayrıca yaklaşık 3,5 milyon memur ile beraber 5,5 milyon memur emeklisinin maaşlarına yapılacak zam oranının belirleneceği 2021-2022 dönemini kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri ise 1 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla başlayacak.
 
 
 

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