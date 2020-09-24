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Kahramanmaraş'ta kaza yapan ekip aracındaki 2 polis yaralandı

AA |  24 Eylül 2020 Perşembe - 2:00 | Son Güncelleme : 24 09 2020 - 2:00

Kahramanmaraş'ta "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünü kovalayan polislerin bulunduğu ekip aracının kaza yapması sonucu 2 polis yaralandı.


Dulkadiroğlu ilçesi Ekmekçi Mahallesi'nde uygulama yapan polis  ekipleri, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 SF 242 plakalı otomobili  durdurmak istedi.
 
Polisler, uyarılara rağmen durmayarak kaçan otomobilin sürücüsünü  yakalamak için kovalamaya başladı.
 
Kovalamaca esnasında ekip aracı, Şehit Muallim Hayrullah Caddesi'nde  sürücü polis memurunun direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden  çıkarak refüje çarptı.
 
Kazada ekip aracındaki 2 polis memuru yaralandı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık  ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan polislerin sağlık  durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 
Kaçan aracın bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.
 

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Kahramanmaraş otomobil polis
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