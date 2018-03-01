Kadın öğretmen tutuklandı! 14 yaşındaki erkek çocukla...

ABD'nin Florida eyaletinde 26 yaşındaki evli bir kadın öğretmen, 14 yaşındaki bir erkek çocukla cinsel ilişkiye girdiği için tutuklandı. Öğretmenin 14 yaşındaki çocuğa çıplak fotoğraflarını gönderdiği ve ona uyuşturucu aldığı ortaya çıktı.

ABD ve İngiltere 'den sıklıkla duyduğumuz öğretmen skandallarına bir yenisi daha eklendi. 26 yaşındaki Stephanie Peterson, Florida eyalatindeki New Smyrna kasabasında tutuklandı.

Kadının suçu 14 yaşındaki bir çocukla cinsel birliktelik yaşamak. İkilinin geçtiğimiz yılın kasım ayından bu yana birlikte olduğu ortaya çıktı. İlişkiyi belgeleyen nokta ise kadın öğretmenin çocuğua gönderdiği çıplak fotoğrafları.

Ancak durum bununla sınırlı değil. Stephanie Peterson'ın 14 yaşındaki çocuğa uyuşturucu aldığı da biliniyor. Genç kadının 3 yıldır itfaiyeci Brandon Peterson ile evli olduğu belirtiliyor.

Skandal olay çocuğun her şeyi anne ve babasına anlatmasıyla ortaya çıktı.