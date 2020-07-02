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İsviçre'nin seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülke arasında Türkiye yok

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 21:55 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 21:55

İsviçre'de Federal hükümetin yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülkenin içinde Türkiye yer almadı.


Federal hükümet bugün aldığı kararla, 29 ülkeye tatile giden ve ülkeye  dönenlere 10 günlük karantina şartı getirdi.
 
Türkiye'nin yer almadığı listede, dün vaka sayısında rekor kırılan  ABD, salgının yeni merkez üssü kabul edilen Brezilya, Rusya ve İsveç dikkati  çeken ülkeler oldu.
 
Ayrıca, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan Irak, İsrail, Şili ve Peru gibi ülkelerde listede yer aldı.
 
Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, haziran ortasından bu yana  İsviçre'de Kovid-19 vaka sayılarının artışa geçtiğine dikkat çekildi. Bunun  nedenlerinden birinin de Schengen Bölgesi ve diğer ülkelerden İsviçre'ye giriş  yapan kişilerde tespit edilen vaka sayılarının çokluğu gösterildi.
 
Açıklamada, 6 Temmuz'dan sonra bu ülkelerden İsviçre'ye giriş yapacak  kişilerin 10 gün karantinaya alınacağı kaydedildi.
 
İsviçre’ye giriş kısıtlamalarının 20 Temmuz’a kadar yürürlükte kalması  bekleniyor. Bu tarihten sonra ise İsviçre’nin Avrupa Birliği kurallarına uyması  bekleniyor.
 
Toplu ulaşımda maske zorunlu hale geldi
Öte yandan, İsviçre'de haziran ayı başlarında günlük vaka sayıları  10'un altına düşerken dün ve bugün yeniden 3 haneli rakamlara tınmandı.
 
Hükümet vaka sayılarının tekrar yükselişe geçmesi üzerine 6 Temmuz'dan  itibaren toplu ulaşım araçlarında maske takma zorunluluğu getirdi.
 
Ülkede, bugün 116 yeni vaka tespit edilirken Kovid-19 bağlantılı ölen  kişi ise olmadı.
 
İsviçre'de şimdiye kadar toplam 31 bin 967 Kovid-19 vakası tespit  edildi, toplam 1965 kişi yaşamını yitirdi.
 

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İsviçre corona virüs seyahat kısıtlaması
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