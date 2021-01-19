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İşte enfeksiyon hastalıklarına karşı en iyi koruma yöntemi

AA |  19 Ocak 2021 Salı - 15:05 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 15:05

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, aşının enfeksiyon hastalıklarına karşı şu ana kadar bilinen en iyi koruma yöntemi olduğunu belirterek, "Enfeksiyonu ortadan kaldırmak adına kullanılan antibiyotikler, antiviraller, antiparaziter ilaçlar da var. Ancak bunlar aşı kadar koruma sağlamıyor." dedi.


Akkoyunlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, enfeksiyon meydana  geldikten sonra vücutta bir hasar meydana getirdiğini, bu hasarın hangi boyutlara  ulaşacağı ve nerelere varabileceğinin net olmadığını söyledi.
 
Bu nedenle hastalık gelişmeden tedbir almanın oldukça önemli olduğunu  anlatan Akkoyunlu, "Aşılama olayı dünyada ilk kez yapılmıyor. 120-130 yıldan bu  yana insanlar viral, parazit ve bakteriyel enfeksiyon hastalıklarına karşı  aşılama faaliyetleri yapıyorlar. Aşılamanın doğduğu ilk toprak Anadolu  topraklarıdır. İlk aşı, çiçek hastalığına karşı yapılan aşılardır. Çok primitif  ve ilkel yöntemlerle de olsa ilk aşılama bunlardır. O tarihten itibaren insanlar  aşı teknolojisini geliştirerek devam etmiştir." diye konuştu.
 
Prof. Dr. Akkoyunlu, toplumun sağlığını etkileyen mikrobik  enfeksiyonlara karşı aşının insanlığın en önemli güçlerinden biri olduğuna  dikkati çekerek, dünyada insan ömrünün uzamasında en temel faktörlerinden bir  tanesinin aşılama, diğerinin ise gıdaya ulaşımın kolaylaşması olduğunu kaydetti.
 
"Koronavirüs aşısının kesinlikle yapılması gerektiğine inanıyoruz"
İnsanların yaşam süresinin 1800'lü yıllara oranla 15-20 yıl daha  uzamasının en temel iki faktörlerinden birisinin aşı olduğunu kaydeden Akkoyunlu,  "Aşı da hiçbir yan etkisi bulunmayan bir şey değil. Sonuçta vücuda dışarıdan  yabancı bir cisim enjekte ediyorsunuz. Oturup kar-zarar hesabı yaptığınız zaman  burada alacağınız faydanın, göreceğiniz zarara oranla çok daha fazla olduğunu  görebilirsiniz. Bu nedenle koronavirüs aşısının kesinlikle yapılması gerektiğine  inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
 
"1900'lü yıllardan sonraki en büyük pandemi"
Koronavirüs salgının tüm dünyayı etkilediğini hatırlatan Prof. Dr.  Akkoyunlu, şöyle devam etti:
"Yakın tarihte gördüğümüz en büyük pandemi, 1900'lü yıllardan sonraki  en büyük pandemi. Var olan virüsün yeni bir varyasyonu. İlk etapta yapılacak şey  virüse yakalanmamış insanları korumaya almaktı. İlaç gelişim aşamaları çok daha  uzun süre alan ve yan etkileri belli olmayan çalışmalardı. Bu nedenle böyle bir  yola gidildi. Çok farklı teknolojilerle onlarca aşı geliştirildi ve üretilmeye de  devam ediliyor. Buradaki argümanların başında aşılarla oluşan yan etkiler gelir.  Sonuçta dışarıdan madde veriyorsunuz, belli içeriklere bağlı olarak yan etkiler  yapabiliyor. Ancak çiçek hastalığında milyonlarca insan hayatını kaybetti. Aşıdan  sonra çiçek hastalığı durdurulabildi. Aşının yapılmasıyla oluşan lokal  kızarıklıkların, hafif alerjik reaksiyonların, kurtarılan hayatlar karşısında  hiçbir önemi yoktur. Kızamık aşısı da kızamık nedeniyle ortaya çıkan birçok ölümü  engellemiştir. Hastalık, organ hasarları, kısırlaşmaya kadar birçok probleme  neden oluyor. Aşı bunlara karşı koruyucu oluyor."
 
"Enfeksiyon hastalıklarına karşı şu anki en güçlü silahımız  aşılardır"
Prof. Dr. Akkoyunlu, enfeksiyonun oluşmadan önlenmesinin, vücudun buna  karşı güçlendirilmesinin en iyi yöntemlerden biri olduğunu vurgulayarak, "Bu  nedenle aşı, enfeksiyon hastalıklarında şu ana kadar bilinen en iyi koruma  yöntemidir. Enfeksiyonu ortadan kaldırmak adına kullanılan antibiyotikler,  antiviraller, antiparaziter ilaçlar da var. Ancak bunlar aşı kadar koruma  sağlamıyor. Enfeksiyon hastalıklarına karşı şu anki en güçlü silahımız  aşılardır." değerlendirmesinde bulundu.
 
Koronavirüse karşı dünyada farklı firmalar tarafından geliştirilen  aşıların koruyuculuk oranlarının da farklı olduğunu anımsatan Akkoyunlu, bu  başarı oranın birbirinden farklı olmasının yaş gruplarıyla değil, hasta sayısıyla  ilgili olduğunu dile getirdi.
 
Aşı uygulanan hasta sayılarıyla böyle bir fark ortaya çıktığını ifade  eden Akkoyunlu, "Bir vakanın bile oranları çok fazla değiştirdiği hasta grupları  ile çalışıldığı için, aslında birbirinden rakamsal olarak çok farklı olmayan  fakat oransal olarak farklı sonuçlar elde edildi. En kötü ihtimalle düşünmek  zorunda kalırsak yüzde 50 oranında bile başarılıysa, aşı yaptıran her iki kişiden  birinin enfeksiyon geçirmediği manasına gelir. Bu nedenle aşı olmak gerekiyor."  şeklinde konuştu.
 

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