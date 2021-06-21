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İsrail saldırılarında dükkanı yıkılan kitapçıya 200 bin dolar bağış

DHA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 16:56 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 16:56

İsrail’in işgal altındaki Gazze’ye yönelik hava saldırılarında dükkanı yıkılan Filistinli kitapçı Samir Mansour için kısa sürede dünya çapında 200 bin dolar bağış toplandı.


Gazze’de İsrail güçlerinin hava saldırısı sonucu tamamen yıkılan iki katlı ‘Samir Kitapçısı’ için kısa sürede yaklaşık 200 bin dolar bağış toplandı. Bağış kampanyası, internet üzerinden bağış toplanan bir platformda insan hakları avukatları Mahvish Rukhsana ve Clive Stafford Smith tarafından başlatıldı.
 
ABD’li avukatlar, Mayıs ayında başlattıkları kampanya için hazırladıkları bilgi metninde “Gazze'nin en büyük, en sevilen kitapçısı ve kütüphanesi Salı günü hava saldırılarıyla yıkıldı. İki katlı Samir Mansour kitapçısı 21 yıl önce inşa edilmiş, yerel Gazze topluluğu ve Filistinli okul çocukları için bir toplum merkezi ve kitapçı olarak hizmet vermiştir” sözlerine yer verdi. 
 
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Bağış kampanyası kısa sürede ilgi gördü ve Samir Mansour’un dükkanını tekrar inşa etmesi için yaklaşık 200 bin dolar bağış toplandı. Kampanyaya şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 300 kişinin katıldığı ve kampanyanın 250 bin dolar limitinde sona ermesi bekleniyor.
 
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