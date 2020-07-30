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İsrail için 'iç savaş' uyarısı

AA |  30 Temmuz 2020 Perşembe - 1:20 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 1:21

İsrail'de muhalefet partilerinden Yesh Atid'in (Gelecek Var) lideri Yair Lapid, Tel Aviv kentinde salı akşamı düzenlenen gösteride yaşanan şiddet olaylarının "ülkeyi iç savaşa sürükleyebileceği" uyarısında bulundu.


Twitter hesabından açıklama yapan Lapid, "Önceki akşam Tel Aviv'de  akan kan, Bibi (İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu) ve onun temsilcileri eliyle  akıtılmıştır. Provokasyon eken kan biçer." ifadelerini kullandı.
 
Göstericilere karşı provokasyonun İsrail'i iç savaşa sürükleyebileceği  uyarısında bulunan Lapid, Netanyahu'nun göstericilere yönelik saldırılarla ilgili  açıklama yapmamasını da eleştirdi.
 
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise Twitter'dan yaptığı açıklamada,  göstericilere saldıranların cezalandırılmasını istedi.
 
Gantz, "Biz burada olduğumuz sürece İsrail'de hiç kimse göstericileri  susturamaz." ifadesini kullandı.
 
İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) dün verdiği haberde, İsrail Kamu  Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın Tel Aviv'deki evi önünde düzenlenen gösterilerde  5 kişinin aşırı sağcıların saldırısı sonucu yaralandığı belirtilmişti.
 
Aşırı sağcıların göstericilere saldırması tepkilere neden olurken  Başbakan Netanyahu konuyla ilgili açıklama yapmamıştı.

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Tel Aviv İsrail şiddet
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