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İsrail'den tehdit!

13 Şubat 2018 Salı - 14:21 | Son Güncelleme : 13 02 2018 - 14:23

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, yaptığı basın açıklamasında Suriye'de düşürülen İsrail savaş uçağına ilişkin "Şimdi havlama değil, ısırma zamanıdır" dedi.


İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Lübnan-İsrail sınırında yer alan Kiryat Shmona şehrinde yaptığı basın açıklamasında Suriye'de düşürülen İsrail savaş uçağı ile ilgili konuştu.
 
Liberman, “Hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Kararlılıkla hareket ettik ve her kışkırtmaya cevap verdik. Hayati güvenlik çıkarlarımızı savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
 
“Şimdi havlama zamanı değil, ısırma zamanıdır” sözleriyle saldırıyı karşılıksız bırakmayacaklarını vurguladı. 
 
“Sert ısırıldık, umarım aynıyla cevap vermemiz gerekmez” sözleriyle İran'ı tekrar tehdit etti.

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Avigdor Liberman israil iran esad suriye savunma bakanı
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