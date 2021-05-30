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İsrail'de son dakika gelişmesi! Bomba hamle, Netanyahu'ya büyük şok

AA |  30 Mayıs 2021 Pazar - 21:22 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 21:22

İsrail'de aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Yamina Partisi lideri Naftali Bennett, koalisyon hükümeti kurmak için Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı bloğa katılacağını duyurdu.


Bennett, düzenlediği basın toplantısında, mevcut tabloda Başbakan  Netanyahu'nun liderliğinde sağcı bir hükümetin kurulmasının mümkün olmadığını  belirtti.
 
Yamina lideri, İsrail'in önünde iki seçenek bulunduğunu ve bunların ya  beşinci seçime gitmek ya da "değişim bloğu" olarak adlandırılan partilerle  "birlik hükümeti" kurulması olduğunu ifade etti.
 
Yehsh Atid (Gelecek Var) Partisi lideri Yair Lapid ile koalisyon  hükümeti kurmak için çalışma yapacağını dile getiren Bennett, "Önemli bir an,  sorumluluk almalıyız. Arkadaşım Yair Lapid ile bir hükümet kurmak için elimden  gelenin en iyisini yapmaya niyetliyim." dedi.
 
Koalisyon kurulursa Netanyahu 12 yıl sonra başbakanlık koltuğunu  kaybedecek
 
Yerel basında çıkan haberlerde, Bennett ile Lapid'in dönüşümlü  başbakanlık yapacağı söylenen koalisyon hükümetinin kurulması halinde Binyamin  Netanyahu'nun 12 yıldır aralıksız yürüttüğü başbakanlık koltuğuna ilk olarak  Bennett'in oturacağı kaydedildi.
 
İsrail'de 23 Mart'ta yapılan seçimin ardından Cumhurbaşkanı Reuven  Rivlin, koalisyon hükümetini kurmak için Başbakan Netanyahu'yu görevlendirmişti.
 
Netanyahu, 4 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kuracak yeterli desteği  bulamadığı için Rivlin'e görevi iade etmişti.
 
Bunun üzerine Rivlin, 5 Mayıs'ta koalisyon hükümetini kurma görevini  Netanyahu'nun rakibi Lapid'e vermişti.
 

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İsrail Naftali Bennett koalisyon Binyamin Netanyahu
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