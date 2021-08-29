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İsrail'de 12 yaş üzerindekilere üçüncü doz aşı yapılacak

AA |  29 Ağustos 2021 Pazar - 18:27 | Son Güncelleme : 29 08 2021 - 18:27

İsrail'de koronavirüs aşısı uygulaması ülke genelinde bugünden itibaren 12 yaş üzeri kişileri kapsayacak şekilde genişletildi.


İsrail Sağlık Bakanlığının aldığı karar doğrultusunda, 12 yaş üzeri kişilere COVID-19 aşısının üçüncü dozu vurulmaya başlanacak.
 
Üçüncü dozu olmak isteyen kişilerde ikinci dozu en az 5 ay önce alması şartı aranıyor.
 
Daha önce kademeli olarak farklı yaş gruplarına üçüncü doz COVID-19 aşısı yapılmasına karar veren İsrail yönetimi, son olarak 24 Ağustos'ta 30 yaş üstü kişileri bu gruba eklemişti.
 
2 milyona yakın kişiye üçüncü doz aşı yapıldı
 
Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail'de 5 milyon 951 bin kişiye COVID-19 aşısının birinci, 5 milyon 468 bin kişiye ikinci, 1 milyon 962 bin kişiye de üçüncü dozu yapıldı.
 
Öte yandan ülkede 6 bin 958 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 1 milyon 46 bini aştı.

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İsrail koronavirüs aşı
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