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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan 'Filistin' çağrısı!

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 18:23 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 18:23

İslam İşbirliği Teşkilatı: BM Güvenlik Konseyi İsrail saldırganlığını durdurma sorumluluğunu üstlenmezse, Filistin halkına koruma sağlanması için BM'ye başvurulacaktır


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İslam İşbirliği Teşkilatı BM İsrail
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