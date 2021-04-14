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İkinci el araba fiyatları düşecek mi? Belli oldu

AA |  14 Nisan 2021 Çarşamba - 14:20 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 14:33

Araba alacakları ilgilendiriyor. İkinci el araba fiyatlarına zam geldi. Yapılan zam oranı belli oldu. 2. el araba piyasasındaki hareketlilik sürerken araba alma planı yapanlar 'ikinci el araba fiyatları düşecek mi?' diye merak ediyor. Mart ayında ikinci el araba fiyatlarına bir miktar zam geldi. Peki ikinci eldeki fiyat artışı sürecek mi? İkinci el araba almak isteyenler için kritik uyarı!


Araba alma planı yapanları yakından ilgilendiren bir açıklama yapıldı. İkinci el araba fiyatlarına zam geldi. İkinci el online oto pazarında, bu  yılın mart ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. 
 
A muhabirinin Indicata'nın ikinci el online pazar raporundan  derlediği verilere göre, Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç  pazarında geçen ayki satışlar, şubat ayına kıyasla yüzde 48 artarak 182 bin 731  (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) oldu. Araç  fiyatları ise bu dönemde ortalama yüzde 0,4 yükseldi.
 
Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde  81, hafif ticari araçların payı yüzde 19 seviyesinde kayıtlara geçti.
 
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari pazarı motor tipine  göre değerlendirildiğinde, martta en yüksek payı yüzde 68,80'le dizel otomobiller  alırken bunu, yüzde 30,22 ile benzinli, yüzde 0,73 otogazlı otomobiller takip  etti. Elektrikli otomobillerin payı yüzde 0,21 ve hibrit otomobillerin payı da  yüzde 0,03 olarak belirlendi.
 
 
En çok satan 10 markanın satışları pazarı yüzde 78'ini oluşturdu
 
 Bu yılın mart ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç  pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 29 bin 655 satışla Volkswagen  oldu. Renault, 23 bin 953 satışla ikinci ve Ford da 19 bin 242 satışla üçüncü  sırada yer aldı.
 
Bunları 18 bin 457 adetle Fiat, 9 bin 523 adetle Opel, 9 bin 283  adetle Mercedes-Benz, 9 bin 161'le Hyundai, 8 bin 746 ile BMW, 7 bin 152 adetle  Peugeot ve 6 bin 623 adetle de Audi izledi.
 
 
 
Audi böylece ilk kez ilk 10'a girmiş oldu.
 
Söz konusu 10 markanın mart satışları, ikinci el online araç pazarının  yüzde 78'ini oluşturdu.
 
Passat tercihi devam ediyor
 
Mart ayında 2.el online binek araç pazarında toplam 147 bin 271 adet  satış gerçekleşti.
 
 VW Passat 8 bin 613 adetle mart ayının en çok satılan modeli oldu.
 
Bunu 6 bin 401 adetle Renault Clio, 6 bin 53 adetle Ford Focus, 5 bin  502 adetle Renault Megane, 4 bin 906 adetle Renault Fluence, 4 bin 579 adetle VW  Polo, 4 bin 554 adetle Opel Astra, 4 bin 368 adetle Fiat Egea, 3 bin 987 adetle  VW Golf ve 3 bin 932 adetle de Toyota Corolla izledi.
 
 Bu 10 model toplam binek satışlarının yüzde 36'sını oluşturdu.
 
Hafif ticaride Fiorino ilk sırada
 
2. el online hafif ticari araç pazarında toplam 35 bin 460 adet satış  gerçekleşti.
 
Fiat Fiorino 4 bin 697 adetle mart ayının en çok satılan modeli  olurken, Ford Transit/Tourneo Courier 4 bin 514 adetle ikinci ve Fiat Doblo da 3  bin 885 adetle üçüncü sırada konumlandı.
 
Ardından 2 bin 923 adetle VW Caddy, 2 bin 860 adetle Ford  Transit/Tourneo Connect, 2 bin 59 adetle VW Transporter, 1.645 adetle Renault  Kangoo, 1.366 adetle Ford Transit, 1.180 adetle Peugeot Partner, 930 adetle  Citroen Berlingo sıralandı.
 
Bu 10 model toplam hafif ticari satışlarının yüzde 73'ünü oluşturdu.
 
En hızlı satılan marka Fiat oldu
 
Mart ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 53 gün  oldu.
 
En hızlı satılan marka 41 günle Fiat, en yavaş satılan ise 72 günlük  satış hızıyla BMW olarak belirlendi.
 
 İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor
 
Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin  birleşmesinden oluşan iş zekası seti Indicata, Türkiye'deki ikinci el online araç  pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.
 
Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve  kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin  içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor. Online platformda ikinci  el ticareti yapan kurumlar iki sebeple satışa sundukları araçların ilanlarını  geri çekiyorlar. Birincisi değişen pazar koşullarına göre ilandaki araçların  fiyatını revize ederek yeniden ilanı yayınlıyorlar. Bu ilanların yeniden ne zaman  yayınlandığı da Indicata tarafından takip ediliyor.
 
İkinci olarak ise ticaret yapan kurum aracını sattığı için ilandan  çekiyor ve yeniden satışa sunacağı bir aracının ilanını yayınlıyor. Bu ikinci  grup araç ilanları yani ilandan tamamen kaldırılan araçlar satış kabul ediliyor.
 
 
İKİNCİ EL ARABA FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?
 
Otomotiv sektöründe yaşanan dalgalanmalar ikinci el pazarını da doğrudan etkiliyor. Pandemi sürecinin yanı sıra büyüyen global yarı iletken çip krizinin de tedarik sıkıntısı yaratması ile birlikte, Türkiye’de ikinci el pazarı yeniden canlandı. Fiyatlar yükselişe geçti, online satış kanalları özel uygulamalara yöneldi.
 
Sektörün önde gelen markaları yeni modellerini Türkiye pazarına sokarak sıfır araca olan talebi değerlendirmek isterken, düşük kapasiteli üretim sebebiyle bazı modellerde tedarik konusunda da zayıf kalıyor. Bu da ikinci el fırsatçılarının önünü açmaya devam ediyor. Sıfır otomobil satışlarındaki tedarik sorununu değerlendirenler sebebiyle ikinci elde yeniden fiyatlar yükselmeye başlıyor. Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Mart ayından itibaren fiyatların düşme trendinin durmasını bekliyorduk, beklediğimiz gibi oldu. 2020 Kasım’dan bu yana ikinci el otomobil fiyatları ilk kez artmaya başladı. Fiyatlardaki artış trendi devam edebilir” şeklinde konuştu.
 
İKİNCİ EL ARABA ALMAK İSTEYENLER İÇİN KRİTİK UYARI!
 
İkinci el firması Vavacars yetkilileri de 2.el araç almayı planlayanları çabuk olmaları konusunda uyarıyor. Piyasa koşulları henüz fazla reaksiyon göstermeden uygun koşullarda araba sahibi olmak için son günlerden geçtiğimizi belirten yetkililer orta ve üst segment araç piyasasının da hareketlenmeye başladığına dikkat çekiyorlar.  
 
 
  
 
 

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