İdlib'de patlama: 7 ölü

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 30 sivilin yaralandığı bildirildi.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde kent merkezindeki "Saat Kavşağı" bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti.

Olayı henüz kimse üstlenmedi