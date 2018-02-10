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İdlib'de patlama: 7 ölü

10 Şubat 2018 Cumartesi - 14:34 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 14:36

İdlib kent merkezindeki bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil hayatını kaybetti


Suriye'nin kuzeyindeki İdlib il merkezinde  düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivilin öldüğü, 30 sivilin  yaralandığı bildirildi. 
 
İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, öğle saatlerinde kent merkezindeki "Saat Kavşağı"  bölgesine yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu en az 7 sivilin hayatını  kaybettiği ve 30 sivilin yaralandığını ifade etti.
 
Olayı henüz kimse üstlenmedi
 
Türkiye sınırında bulunan İdlib, Kazakistan'ın başkenti Astana'da 4-5  Mayıs 2017'deki toplantıda, Türkiye, Rusya ve İran tarafından "gerginliği azaltma  bölgesi" ilan edilmişti.???
 
  
 
 
 
 
 

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