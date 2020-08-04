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Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi Yemen'i yağmalamakla suçladı

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 1:27 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 1:27

İran destekli Husiler, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) Yemen'in servetini yağlamakla suçladı.


Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Husi yönetiminde  Dışişleri Bakanlığını yürüten Hişam Şeref "Ülkede 5 yıl boyunca süren çekişme  döneminde Suudi Arabistan ve BAE Yemen'in servetlerini yağmaladı" ifadelerini  kullandı.
 
Bağlı bulunduğu yönetimin Suudi Arabistan ve BAE'nin ve onlara bağlı  milisler tarafından doğal gaz ve petrollerinin yağmalanmasına ilişkin bilgileri  ve ayrıntıları belgelendirdiğine dikkati çeken Şeref, konunun uluslararası  yolsuzlukla mücadele mahkemelerine taşınacağını ve uluslararası toplumun önüne  sunulacağını söyledi.
 
Şeref, Yemen'de her hangi bir siyasi barış düzenlemesinin Suudi  Arabistan, BAE yada onlarla müttefik silahlı milis liderlerinin yapmış olduğu  yolsuzluk ve hırsızlığa karşı kesinlikle umursamaz davranmayacağını vurguladı.
 
Söz konusu suçlamalara Suudi Arabistan ya da BAE'den henüz bir cevap  verilmedi.
 
Öte yandan Yemen'de meşru hükümetteki Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı  Muhtar er-Rahbi pazar günü yaptığı benzeri bir açıklamada "Bu durum, BAE'nin  Yemen'deki gerçek niyetini ortaya koyuyor. BAE Yemen'e İran'a karşı savaşmak için  gitmedi havaalanları, limanlar, adalar, sahiller ve su geçiş yolları için gitti.  Bunun dışında söz söyleyen realiteye aykırı söz söylemiş olur." şeklinde  suçlamada bulunmuştu.
 
  
 

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İran Husi Suudi Arabistan
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