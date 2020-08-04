Husiler, Suudi Arabistan ve BAE'yi Yemen'i yağmalamakla suçladı

Husilere bağlı Saba haber ajansının haberine göre, Husi yönetiminde Dışişleri Bakanlığını yürüten Hişam Şeref "Ülkede 5 yıl boyunca süren çekişme döneminde Suudi Arabistan ve BAE Yemen 'in servetlerini yağmaladı" ifadelerini kullandı.

Bağlı bulunduğu yönetimin Suudi Arabistan ve BAE'nin ve onlara bağlı milisler tarafından doğal gaz ve petrollerinin yağmalanmasına ilişkin bilgileri ve ayrıntıları belgelendirdiğine dikkati çeken Şeref, konunun uluslararası yolsuzlukla mücadele mahkemelerine taşınacağını ve uluslararası toplumun önüne sunulacağını söyledi.

Şeref, Yemen'de her hangi bir siyasi barış düzenlemesinin Suudi Arabistan, BAE yada onlarla müttefik silahlı milis liderlerinin yapmış olduğu yolsuzluk ve hırsızlığa karşı kesinlikle umursamaz davranmayacağını vurguladı.

Söz konusu suçlamalara Suudi Arabistan ya da BAE'den henüz bir cevap verilmedi.