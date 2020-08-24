24 Ağustos 2020 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.108 -0.13 EURO 8,7070 0.79
USD 7,3780 0.57 ALTIN 457,900 0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hindistan'da bina çöktü: En az 90 kişi mahsur kaldı

24 Ağustos 2020 Pazartesi - 18:35 | Son Güncelleme : 24 08 2020 - 18:35

Hindistan'ın Mumbai kenti yakınlarında çöken binada en az 90 kişi mahsur kaldı.


Maharaştra eyaletinde bulunan Raigad bölgesindeki Mumbai kenti yakınlarında 5 katlı bir apartman çöktü. Yetkililer, apartmanın çökmesi sonucu en 90 kişinin enkaz altında kaldığını düşündüklerini dile getirdi.
 
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) tarafından yapılan açıklamada, binanın akşam 18.00 sularında çöktüğü ve 3 ekip ile arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
 
NDRF, şu ana kadar 15 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.
 
Yetkililer, apartmanın 10 yıllık olduğunu ve 45 dairenin bulunduğunu ifade etti.
 
Olayda henüz can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

ETİKETLER

Hindistan Mumbai bina
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.