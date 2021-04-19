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Hibe desteği yapılıyor! İşte detaylar...

AA |  19 Nisan 2021 Pazartesi - 15:32 | Son Güncelleme : 19 04 2021 - 15:32

Karşılıksız para desteği yapılıyor. Vatandaşlar tarafınsan yoğun talep görüyor. Hibe desteği ile ilgili detaylar paylaşıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Bursa İl Koordinatörlüğü "Et, süt ve meyve-sebze işleme-pazarlama" ile "Hayvancılık" alanlarında hazırlanan 80 projeye hibe desteği sağlayacak.


İl Koordinatörü Bilal Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, kurum  tarafından duyurulan 10'uncu çağrı ilanına yeni tip koronavirüs (Kovid-19)  salgınına rağmen yoğun ilgi gösterildiğini bildirdi.
 
Sanayi ve tarım kenti olan Bursa'da "Et, süt ve meyve-sebze  işleme-pazarlama" sektöründen 57 proje başvurusu aldıklarını belirten Tunç, "Bu  projelerin toplam uygun harcamaları 396 milyon lira. Kurumumuzdan destek talebi  yaklaşık 164 milyon liradır. 'Hayvancılık' sektöründen ise 23 proje başvurusu  kabul ettik. Bu projelerin toplam uygun harcama tutarı 63,5 milyon lira olup  kurumumuzdan talep edilen destek miktarı 33 milyon liradır." ifadelerini  kullandı.
 
Tunç, İl Koordinatörlüğü olarak bütün sektörlerden başvurusunu kabul  ettikleri 80 projeyle çağrı dönemini kapattıklarını aktardı.
 
Projelerin ekonomiye getireceği katma değer hakkında bilgi veren Tunç,  şunları kaydetti:
 
"Başvurusunu kabul ettiğimiz bütün projelerin uygun harcama bedelleri  460 milyon lira olup kurumumuzdan Bursa için talep edilen toplam hibe tutarı  yaklaşık 200 milyon liradır. Bu başvuruların hayata geçmesiyle ilimize 47  meyve-sebze işleme ve soğuk hava deposu, 3 süt işleme, 5 süt toplama, 1 kırmızı  et kesimhane, 1 su ürünleri işleme, 9 süt hayvancılığı, 13 besi hayvancılığı ve 1  hindi kümesi projesi kazandıracağız. Bu vesileyle başta Sayın Bakanımız Dr. Bekir  Pakdemirli ve TKDK Başkanımız Sayın Dr. Muhammed Adak olmak üzere, emeği geçen  bütün TKDK çalışanlarına, tüm başvuru sahibi olan yatırımcılarımıza teşekkür  ederim."
 

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