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Her ev için artık zorunlu! Tamamen ücretsiz olacak, tüm Türkiye'de...

AA |  23 Haziran 2021 Çarşamba - 18:27 | Son Güncelleme : 23 06 2021 - 18:27

Ev sahipleri dikkat. Her ev için geçerli olacak. Tüm Türkiye'de devreye girdi. Herhangi bir ücret alınmayacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan BKS ile her yapıya sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapı Denetimi Uygulama  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Yönetmelik değişikliğiyle, Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan  her binanın denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması  amacıyla geliştirilen Bina Kimlik Sistemi'nin (BKS) uygulanmasına ilişkin  düzenlemeler yapıldı.
 
Bu kapsamda Bakanlıkça belirlenen yapılardan iş bitirme aşamasına  gelenler, yapı denetim kuruluşunca Bakanlıktan temin edilen BKS'yi yapının  kolayca görünen bir yerine asacak.
 
Sertifikanın bedelleri her yıl Bakanlıkça belirlenerek ilan edilecek.  Bu bedel Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak.
 
Maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce iş bitirme aşamasına gelen  yapıların sertifikalandırılmasının usul ve esasları da Bakanlıkça belirlenecek.
 
Bina Kimlik Sistemi
 
Bakanlıkça Türkiye'de yapı denetimli olarak tamamlanan her binanın  denetimi ve takibi ile teknik ve genel bilgilerine ulaşılması amacıyla BKS  uygulaması geliştirildi.
 
Yapılara kimlik belgesi verilmesi niteliğinde olan BKS ile her yapıya  sertifika niteliğinde QR kodlu ve RFID çipli elektronik etiket verilecek.
 
Ücretsiz olacak  
 
Yapı sahiplerinden herhangi bir ücret alınmaksızın montajı yapılacak  levha ile mimari kirliliğin önlenmesi, statik aykırılıkların engellenmesi, uzun  mesafe okuma işlemini yapabilen RFID okuyucu sayesinde bina kat planları gibi  teknik verilere, yapının genel verilerine ve yapıda ikamet edenlerin bilgilerine  kısa zamanda erişilmesi sağlanacak.
 

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