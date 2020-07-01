Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2020 memur maaş zammı belli oldu mu? İşte Enflasyon Beklenti Anketi

Temmuz ayı ile birlikte devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarını bekliyor. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? Memurlar zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını ne zaman alacak? 2020 memur maaş zammı belli oldu mu? Enflasyon oranı belli oldu mu? İşte Temmuz 2020 memur maaş zammı ve Enflasyon Beklenti Anketi...

Temmuz ayı ile birlikte devlet memur ları, sözleşmeliler ve memur emeklilerini gözü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerinde. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre memurlar, sözleşmeli ve geçici personel ile memur emeklileri zamlı maaş ve enflasyon farkı alacak. Peki, Haziran ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? 2020 memur maaş zammı belli oldu mu? Enflasyon oranı belli oldu mu? Memurlar zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını ne zaman alacak?İşte Temmuz 2020 memur maaş zammı ve Enflasyon Beklenti Anketi...

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon verilerini 3 Temmuz'da saat 10.00'da duyuracak.

2020 MEMUR MAAŞ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, memur maaşlarına baz teşkil eden Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta yüzde 1,36 yükselirken, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 4,57 artış meydana geldi. Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 4'lük zam oranı aşılırken enflasyon farkı verilmesi durumu ortaya çıktı.

Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin sabit kalması veya aylık enflasyonun yüzde 0,57'den fazla düşmemesi halinde enflasyon farkı alacak.

MEMURLAR ZAMLI MAAŞLARINI VE ENFLASYON FARKINI NE ZAMAN ALACAK?

Memurlara toplu sözleşme gereği, yılın ikinci yarısı için, temmuzda yüzde 4 zam verilecek. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU MU?

Toplu sözleşme gereğince, enflasyon farkı 6 aylık dilimler halinde hesaplanıyor. Geçen yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 6,50 seviyesinde gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 1,49 artışla birlikte kamu görevlileri ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 5,49 artış yapılmıştı.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

İŞTE ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında TÜFE'nin, yüzde 0,70 artmasını öngörüyor.