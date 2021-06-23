Hafta sonu sokağa çıkma yasağında son dakika gelişmesi! 81 ile talimat verildi

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağında flaş gelişme! Yeni genelge yayınlandı. 81 ile gönderildi. Pazar günü uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında dikkat çeken detay... İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine “2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Tedbirleri’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre; 27 Haziran 2021 Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınları 05.00-19.00 saatleri arasında durumlarını belgelendirmek (görevli ya da aday giriş belgesi) kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak. Ayrıca nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi. YKS ile ilgili gönderilen genelgede sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak kişiler belirlendi .Genelgede, ÖSYM Başkanlığı tarafından 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde il merkezleri ile bazı ilçelerden oluşan 200 sınav merkezinde gerçekleştirilecek olan 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının; Cumartesi sabah (10.15-12.30), Pazar sabah (10.15-13.15) ve Pazar öğleden sonra (15.45-17.45) olmak üzere 3 oturum şeklinde uygulanacağının bildirildiği hatırlatıldı.

Bu çerçevede; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavının, salgınla mücadele tedbirleri ve güvenlik önlemleri açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi ve herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi amacıyla valilik ve kaymakamlıklarca uygulanacak usul ve esaslar şu şekilde sıralandı:

Sınava girecek adayların acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri, 26 Haziran 2021 Cumartesi günü 07.00-17.00 saatleri arasında, 27 Haziran 2021 Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçi ve/veya yakınlarının, YKS sınavına katılmak/görev almak üzere özel araçlarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatleri için seyahat izin belgesi aranmayacak ve yapılacak denetimlerde belirtilen kişilerin görev belgesi veya aday giriş belgesini ibraz etmeleri yeterli olacak.