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Hafta sonu hafta içi sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Yeni kararı açıkladı: Saatler ve pazar günü yasağı...
Tüm Türkiye'de koronavirüs salgının etkisi belirgin hızla azalırken peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca kişi Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ne zaman kalkacağını merakla bekliyor. Önümüzdeki günlerde yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak kararlarda gündemdeki sıcaklığını koruyor. Kabine toplantısında vaka sayılarının azalmasıyla birlikte yasak saatlerinin gevşetilmesi ve pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırılması bekleniyor. Restoran, kafe, lokanta, sinema, tiyatro alanında da kararlar açıklanabilir.
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelenin seyrini değiştirecek önemli bir son dakika kararının ayrıntılarını ilk kez açıkladı. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadelenin seyrini değiştirecek önemli bir son dakika kararının ayrıntılarını ilk kez açıkladı. İşte koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika gelişmesinin tüm detayları...