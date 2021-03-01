Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili flaş karar! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

2021 yılında ihracatımız şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.6 oranında artış gösterdi. Gelişmeler ihracattaki artışın önümüzdeki aylarda da süreceğine işaret ediyor. Bunlar gerçekten dikkate değer, örnek gösterilmesi gösterilen başarılardır.

Enflasyonu, faizleri ve kurları altına almış bir ekonomi şokları kolayca savuşturabilir. Mali disiplinin sürdürülmesine çok önem veriyoruz.

İnsan Hakları Eylem Planımıza eş zamanlı olarak ekonomi reformumuzun çalışmalarını da yürüttük.

Arkadaşlarımız sahaya indi, tüm tarafları dikkatle dinledi. Çözüm odaklı bir anlayış ile üzerine gideceğimiz alanları belirledik. Bu reformdan da rahatsız olanlar her zaman olduğu gibi çıkabilir. Biz kısa mesafe değil maraton koşucusuyuz.

Hiçbir mücadeleden kaçmadığımız gibi kendi sınırlarımızı biraz daha zorlarız.Açıklayacağımız reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.