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Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasakları ile ilgili yeni karar! Ve belli oldu, cuma, cumartesi...
Tam kapanma ile Türkiye’de koronavirüs vaka sayıları düşüşte. Tablonun ardından yeni normalleşme gündeme gelirken hafta içi ve hafta sonu yasaklara ilişkin kararlar konuşuluyor. Cuma cumartesi rakamlar ortaya çıkacak... Okullar açılacak mı? Kafe, restoranlar, AVM'ler için tavim... Geçen yıl 1 Temmuz’da uygulamaya sokulan normalleşmeden farklı olarak 17 Mayıs sonrası farklı bir metot değerlendiriliyor. İşte yeni normalleşme planı...
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs tablosunu açıkladı. 213 bin 863 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 604 kişinin testi pozitif çıktı, 282 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 983 oldu, 26 bin 953 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 743 bin 871'e yükseldi.