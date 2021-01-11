Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve aşı masada, kabine toplandı...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da toplandı. Vaka ve ölüm sayılarının artışı sonrası uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından, vaka sayıları 30 binden 10 binin altına kadar geriledi. 250’yi aşan vefat sayıları da 181’e kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin kabineye bir sunum yapacak. İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Alınan tedbirlerin sahaya yansıması kapsamlı şekilde incelenecek. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ne kadar daha süreceği ele alınacak. Okullarda yüz yüze eğitim de masada olacak konulardan...
Hukuk ve ekonomi alanlarında reform hazırlığı da Kabine toplantısı başlıkları arasında olacak. Toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sunum yapması ve gelinene son aşama hakkında bilgi vermesi bekleniyor.Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.
Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler de mercek altına alınacak. Bu kapsamda Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ile AB ile ilişkiler masada olacak. ABD’de yaşanan olaylar ve 20 Ocak’ta göreve başlayacak Joe Biden yönetimiyle ilişkiler konusu da görüşülecek.Toplantı sonrası yapılacak basın açıklamasında, Erdoğan’ın 2020 ve 2021 yılına ilişkim mesajlar vermesi de bekleniyor.