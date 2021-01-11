11 Ocak 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.551 0.69 EURO 9,0610 0.39
USD 7,4470 1.00 ALTIN 441,340 0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve aşı masada, kabine toplandı...

11 Ocak 2021 Pazartesi - 15:51 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 15:51

Türkiye'nin gözü Ankara'da yapılan yılın ilk kabine toplantısında. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere ülke gündemindeki çeşitli konuların ele alınacak. Sokağa çıkma yasakları esnetilecek mi? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ne kadar daha süreceği ele alınacak. Okullarda yüz yüze eğitim ile ilgili yeni karar masada olacak.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan  başkanlığında  Ankara'da toplandı. Vaka ve ölüm sayılarının artışı sonrası uygulanmaya başlayan sokağa çıkma kısıtlamalarının ardından, vaka sayıları 30 binden 10 binin altına kadar geriledi. 250’yi aşan vefat sayıları da 181’e kadar düştü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadeledeki son tabloya ilişkin kabineye bir sunum yapacak. İthal aşıya ilişkin inceleme süreci, aşılama yöntemi ile uygulamanın  nasıl yürütüleceği ve aşı takibi gibi konuların toplantının önemli gündem  maddeleri arasında yer alacağı öngörülüyor. Alınan tedbirlerin sahaya yansıması kapsamlı şekilde incelenecek. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaların ne kadar daha süreceği ele alınacak. Okullarda yüz yüze eğitim de masada olacak konulardan...
 
Hukuk ve ekonomi alanlarında reform hazırlığı da Kabine toplantısı başlıkları arasında olacak. Toplantıda Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün sunum yapması ve gelinene son aşama hakkında bilgi vermesi bekleniyor.Görüşülecek konular arasında ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmelerin bulunması bekleniyor.
 
Toplantıda iç ve dış politikadaki son gelişmeler de mercek altına alınacak. Bu kapsamda Libya, Doğu Akdeniz, Azerbaycan, Suriye ve Irak’taki son gelişmeler ile AB ile ilişkiler masada olacak. ABD’de yaşanan olaylar ve 20 Ocak’ta göreve başlayacak Joe Biden yönetimiyle ilişkiler konusu da görüşülecek.Toplantı sonrası yapılacak basın açıklamasında, Erdoğan’ın 2020 ve 2021 yılına ilişkim mesajlar vermesi de bekleniyor.

ETİKETLER

kabine toplantı hafta içi hafta sonu sokağ açıkma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı okullar açılacak mı?
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.