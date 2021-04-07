Gelini öz kızı çıktı! 20 yıllık gizem düğün günü çözüldü...

Akıllara durgunluk veren olay Çin'de yaşandı. Anne, oğlunun düğününde gelininin yıllardır kayıp olan kızı olduğunu öğrendi.

20 yıl önce kızını kaybeden kadın, yıllardır bir türlü izini bulamadığı kızını oğlunun düğününde buldu.

Acılı annene oğlunun düğününde müstakbel gelininin doğum lekesinden onun 20 yıl önce kaybettiği kızı olduğunu anladı.

Damadın annesi gelinin ailesine onun evlatlık olup olmadığını sordu ve hikayeler örtüşünce gerçek ortaya çıktı.

Gelin ve anne göz yaşlarına boğuldu. O anlara ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı buldu.

DÜĞÜN YAPILDI

Bu gelişmeye rağmen düğün gerçekleşti. Zira kayıp kız ile damadın bir kan bağı bulunmuyordu.

Anne 20 yıl önce kızını yol kenarına bıraktıktan sonra yaşadığı vicdan azabından dolayı kızını her yerde aradı.

DAMAT DA EVLATLIK ÇIKTI

Acılı anne kızını yıllarca arayıp bulamadıktan sonra çareyi evlat edinmekte bulmuştu.

Başka bir deyişle anne damadın öz oğlu olmadığını, evlatlık alındığını söyleyince düğün devam etti ve çift evlendi.