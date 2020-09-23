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Fransız basını Erdoğan-Macron görüşmesine ilgi gösterdi

AA |  23 Eylül 2020 Çarşamba - 1:04 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 1:04

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan telefon görüşmesi Fransız basınında geniş yer buldu.


Le Figaro gazetesi, söz konusu telefon görüşmesini okuyucularına  "Erdoğan, Macron'u 'yapıcı tutum' benimsemeye çağırıyor." başlığıyla duyurdu.  Haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan  gerilimde Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum beklediği belirtildi.
 
Kamu yayıncısı France Info'nun haberinde de Macron'un "Türkiye'yi  Akdeniz'de belirsizlik olmadan barış ve iş birliği alanın inşasına yönelik adım  atmaya çağırmasına" karşılık Erdoğan'ın Macron'dan sağduyulu ve yapıcı tutum  içinde olmasını beklediğinin altı çizildi.
 
Haberde, bu görüşmenin "iki liderin arasındaki karşılıklı sert  açıklamaların" ardından bir yatışmanın sinyali olduğuna dikkati çekildi.
 
Ouest-France gazetesinin haberinde Macron'un Erdoğan ile telefon  görüşmesi talebinde bulunarak Türkiye'ye tansiyonu yatıştırma sinyali gönderdiği  belirtildi.
 
Haberde, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de yaşanan krizde Yunanistan'ın  yanında yer aldığı ifade edilirken, Erdoğan'ın görüşmede Macron'dan sağduyulu ve  yapıcı tutum beklediğini söylediği kaydedildi.

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Fransa Emmanuel Macron Recep Tayyip Erdoğan
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