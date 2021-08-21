21 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.445 0.33 EURO 9,9580 -0.15
USD 8,4830 -0.28 ALTIN 486,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Fransız askerlerinin eski görüntüleri gündem oldu

AA |  21 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:42 | Son Güncelleme : 21 08 2021 - 12:42

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Afganistan’daki mevcudiyetlerinin adil olduğuna ilişkin yaptığı açıklamalara tepki olarak, sosyal medyada, Fransız askerlerinin 2008’de Afganistan’da bir köyün bombalanması sırasında kaydedilen görüntüler gündeme geldi.


Macron’un pazartesi akşamı yaptığı "Afganistan'daki mücadelemiz adildi  ve Fransa buna katılmaktan onur duydu." açıklamalarının ardından Twitter  kullanıcıları, France 2 televizyonunda yayımlanan bir belgeselden alınan  görüntüleri paylaştı.
 
Afganistan’da 2008'de bir köye yönelik hava saldırısı sırasında  Fransız askerleri tarafından kaydedilen görüntülerde, askerlerin evler  bombalanırken "İşte, tam isabet", "Orada yerleri değişecek insanlar var", "Bu  gece et olacak, hem de tarihi geçmiş olmayacak", "Gerçekten pisliğiz, içinde  çocuklar olmalı, yok, yok artık orada çocuk yok." şeklinde ifadeler kullandıkları  yer alıyor.
 
Ünlü Fransız avukat Juan Branco ve Fransa hükümeti tarafından  tartışmalı şekilde feshedilen Müslüman sivil toplum kuruluşu Barakacity’nin  kurucusu Idriss Sihamedi, Macron’un açıklamalarına bu videoyu paylaşarak tepki  gösterdi.
 
Branco, paylaşımının altında, "Bu görüntüler, Alassai vadisinde  askerler tarafından aile ve çocukların olduğu tespit edilen bir köyün hava  bombardımanında tamamen yok edilmesini gösteriyor." ifadesini kullandı.
 
Sihamedi de görüntüleri Macron'un Afganistan'daki varlıklarına ilişkin  ifadeleriyle birlikte paylaştı. Liberation’un haberine göre, görüntüleri belgeselde kullanan yönetmen  gazeteci Fred Hissbach, belgeseli yayımlandığında Genelkurmay Başkanlığının pek  hoşnut olmadığını aktardı.
 
Macron'un "düzensiz göç dalgasına karşı korunmalıyız" ifadelerine  tepki
 
Macron'un, 16 Temmuz'da Afganistan'daki duruma ilişkin Avrupa'nın,  Afganistan'daki krizin yol açacağı mülteci akınına karşı inisiyatif alacağını  söylemesi ve "Kayda değer düzensiz göç dalgaları beklemeli ve kendimizi  korumalıyız." ifadeleri tepki çekmişti.
 
Cumhurbaşkanı Macron'un tavrı, ülkesindeki aşırı sağcı Marine Le Pen'e  benzetilerek, insanlar hayatlarını kurtarma derdindeyken, Fransa  Cumhurbaşkanı'nın seçim yatırımını öncelediği yorumları yapılmıştı.
 
Tepkiler üzerine Macron, söz konusu açıklamalarının çarpıtıldığını,  Fransa'nın en fazla tehdit altındakileri koruduğunu ve korumaya devam edeceğini  söylemişti.

ETİKETLER

fransa asker afganistan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.