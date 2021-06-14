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Fransa Afrin'deki hastane saldırısını kınadı

AA |  14 Haziran 2021 Pazartesi - 18:02 | Son Güncelleme : 14 06 2021 - 18:02

Fransa, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de bir hastaneye düzenlediği ve çok sayıda sivilin yaşamını yitirdiği saldırıyı "failinden bahsetmeden" kınadı.


Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afrin’deki Şifa  Hastanesine düzenlenen ve aralarında sağlık personeli ile hastaların da bulunduğu  çok sayıda sivilin ölümüne yol açan bombalamaların en şiddetli şekilde kınandığı  belirtildi.
 
Kurbanların ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2286 sayılı kararında özellikle  belirtilen sağlık personeli ve altyapısının korunması zorunluluğuna dikkat  çekildi.
 
Açıklamada, “Fransa, uluslararası insani hukukun pervasızca ihlal  edildiği bu saldırının sorumlularının açığa çıkarılması çağrısında bulunuyor.”  ifadesi kullanıldı.
 
Hastanenin konumunun tüm taraflara iletildiği kaydedilen açıklamada,  Fransa’nın uluslararası insani hukuku ciddi şekilde ihlal edenlerin cezasız  kalmalarına karşı mücadeleye desteğini sürdürdüğü aktarıldı.
 
Açıklamada, saldırının failine ise değinilmedi.
 
Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillerin tedavi gördüğü hastaneye Tel  Rıfat'tan düzenlediği saldırıda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 14 sivil  hayatını kaybetmiş, 32 sivil yaralanmıştı.
 
YPG/PKK'nın 6 yıl boyunca işgal ettiği Afrin, Zeytin Dalı Harekatı’yla  terörden arındırılmıştı ancak örgüt, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat'ta  varlığını sürdürüyor.
 

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Fransa YPG/PKK saldırı
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