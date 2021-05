Flaş oranlar ortaya çıktı! AK Parti, CHP, MHP...

Son anket oranları belli oldu. Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, son anket sonuçlarını köşesine taşıdı. Şahin, "AK Parti’de bir miktar düşüş görülüyor ama büyük oranda oyunu koruyor. İktidar partisinin oyu yüzde 38.4, CHP yüzde 24.4, MHP yüzde 10.5, İyi Parti’nin oyu ise yüzde 10.3. Optimar, HDP’nin oyunu yüzde 11.5 bulmuş. Ankete katılanların yüzde 10.4’ü kararsız. “Hiçbir partiye oy vermem” diyenlerin oranı yüzde 7.5. " diye yazdı.

Şahin'in ilgili yazısı şu şekilde:

Vatandaşın derdi her ne kadar geçim olsa da siyaset in gündeminde her zamanki gibi seçim var. Peki, korona günleri, kısıtlamalar ve ekonomik sıkıntılar Türkiye’de seçmen davranışını nasıl etkiliyor?