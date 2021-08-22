Fiyatlar yüzde 59 arttı! 4 bin 870 lira... Yeni zamlar geliyor

‘MALİYET ARTIŞI ZAM GETİRECEK’

Gayrimenkul geliştiren firmaların yöneticileri önümüzdeki aylarda fiyat artışı olacağını belirtiyor. Bunun nedeni de maliyet artışı olarak açıklanıyor. Markalı konut üretileri devam eden projelerde maliyet artışını fiyatlara yansıtmadıklarını ancak yeni başlanacak projelerde bu durumun kaçınılmaz olduğunu dile getiriyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) beton, demir ve çimentoya yapılan zamların son 1 yılda yüzde 100’ün üzerinde olduğunu açıklamıştı. (Hürriyet)